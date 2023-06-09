AK Parti Grup Başkanvekili Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü bir tır, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Çalışlar köyü yakınlarında devrildi ve ardından yanmaya başladı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Devrilen tırın yüklediği büyükbaş hayvanlardan bazıları kara yoluna dağıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu yaralandı. Kazada, Unal Özdemir (53) tarafından kullanılan bir otomobil, Karacaören kavşağı yakınlarında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Yaralanan Yenişehirlioğlu ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. İyi haber ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süreliğine kapanmış olsa da, araçların kaldırılmasının ardından Afyonkarahisar-Uşak karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kazanın ardından sosyal meedya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda; "Dün gece TBMM’deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa’da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar’da trafik kazası geçirdik.



Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle..." sözlerine yer verdi.

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Dün gece TBMM’deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa’da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar’da trafik kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla… — Bahadır Yenişehirlioğlu (@Yenisehirlioglu) June 9, 2023

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