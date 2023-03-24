AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıkladı! Emekli Bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak belirlendi!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı! Emekliye bu yıl bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak yatırılacak.

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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıkladı! Emekli Bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak belirlendi!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Elitaş Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere 2 Bin TL ikramiye verileceğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıkladı! Emekli Bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak belirlendi!

EMEKLİLERE 2 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "1110 TL olan emekli bayram ikramiyesine 900 TL ilave yaptık. EYT’lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek. 5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar."

Elitaş ayrıca, "7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

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