AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıkladı! Emekli Bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak belirlendi!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Elitaş Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere 2 Bin TL ikramiye verileceğini duyurdu.

EMEKLİLERE 2 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "1110 TL olan emekli bayram ikramiyesine 900 TL ilave yaptık. EYT’lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek. 5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar."

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Elitaş ayrıca, "7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak" ifadelerini kullandı.