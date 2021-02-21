AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe mi olacak?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan İl kongresinde aday olmayacağını duyurdu.

Şenocak yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerine yer verdi.

Şenocak'ın açıklaması sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Osman Nuri Kabaktepe'nin adının geçtiği öğrenildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olmadığını açıkladı

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, araştırmacı yazar, STK yöneticisi ve siyasetçidir.

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Osman Nuri Kabaktepe kimdir?