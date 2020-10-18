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AK Parti Keçiören İlçe Başkanı yeniden Zafer Çoktan oldu

AK Parti Keçiören İlçe kongresinde, ilçe başkanını belirlemek için yapılan oylama kapsamında kullanılan oyların 292'sini alan Zafer Çoktan, yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı yeniden Zafer Çoktan oldu

AK Parti Keçiören İlçe kongresinde, Zafer Çoktan yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.

Kongreye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve partililer katıldı.

Çoktan, kongrede kullanılan oyların 292'sini alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Zafer Çoktan kimdir? Nereli? AK Parti Keçiören İlçe Başkanı kim oldu?Zafer Çoktan kimdir? Nereli? AK Parti Keçiören İlçe Başkanı kim oldu?

 

Berna Akkaya
Editör


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