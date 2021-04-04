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AK Parti MYK'da kritik toplantı yarın: Gündem, 104 amiralin imza attığı skandal bildiri

Son dakika.... Ak Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) yarın saat 18.00'da bildiri gündemiyle kritik toplantı gerçekleştirecek.

AK Parti MYK'da kritik toplantı yarın: Gündem, 104 amiralin imza attığı skandal bildiri

Son dakika.... AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 104 emekli amirallarin yayımladığı darbe kokan bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada "Bu gelişme üzerine AK Parti MYK yarın toplanacak" ifadelerini kullandı. 

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. 

''ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR''

Şahin, bir televizyon programının canlı yayınına telefonla bağlanarak konuyla ilgili "Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaparak bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurguladı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını anımsatan Fatih Şahin,  "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" şeklinde konuştu.

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