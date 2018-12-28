AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin oldu!

Bu bağlamda İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için adı kesin gözüken Türkiye büyük millet başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanlığında bir araya gelerek ilçe belediye başkanlığı adayları üzerinde bir çalışma yapıldığı ve adayların belirlediği belirtiliyor.

PENDİK'İN ADAYI AHMET CİN

Edindiğimiz bilgilere göre ismi belli olanlardan biride Pendik….

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik belediye başkanlığı adaylığı için il başkan yardımcısı Ahmet Cin'i aday gösterdi.

AK Parti ve Pendik siyasetinin önemli isimlerinden bir olan Ahmet Cin Erol Kaya döneminde Pendik belediye başkan yardımcılığı, üç dönem il başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Ahmet Cin partisinin son üç dönemde il SKM başkanlığını başarıyla yürütmüş bu üç seçimden de AK Parti zaferle çıkmıştı.

AHMET CİN KİMDİR ?

Ahmet Cin Sakarya’da doğmuştur. İlkokulu Sakarya’da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik’te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya’da yapmıştır.

Pendik’te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir’dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

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