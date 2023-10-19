AK Parti Pendik ilçe yönetimi belli oldu! İşte Ak Parti Pendik’i yerelde 2029’a taşıyacak AK Kadro!

AK Parti Pendik ilçe başkanlığı görevine getirilen Özer Sarıkaya’nın merakla beklenen ilçe yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

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AK Parti Pendik ilçe yönetimi belli oldu! İşte Ak Parti Pendik’i yerelde 2029’a taşıyacak AK Kadro!

Geçtiğimiz aylarda AK parti Pendik ilçe başkanı Ali Şirin'in şok bir kararla kendi isteği ile istifa etmesinden sonra Pendik ilçe başkanlığı için pek çok isim konuşulmuştu.

Yapılan temayül yoklamalarının ardından AK Parti Genel Merkezi’nin de onayıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, ilçe başkanlığı görevine AK Parti Pendik Meclis üyesi Özer Sarıkaya’nın getirildiğini eski adı Twitter olan X’te duyurmuştu.

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Bu gelişmelerin ardından Pendik kamuoyu 31 Mart 204 yerel seçimleri öncesi Özer Sarıkaya’nın ilçe yönetim kurulu listesinin nasıl oluşacağını merakla bekliyordu.

Bölge Gündem Haber AK Parti kaynaklarından Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul milletvekili Halis Dalkılıç tarafından imzalı Özer Sarıkaya’nın yeni ilçe yönetim listesine ulaştı.

İşte AK Parti’yi yerelde 2029 hayallerine taşıyacak o kadro şu şekilde oluştu:

  1. Özer Sarıkaya
  2. Adem Özel
  3. Akın Böbür
  4. Ali Demir
  5. Ayşe Yücesan
  6. Bayram Coşkun
  7. Deniz Aktürk
  8. Deniz Bayraktar
  9. Emin Koca
  10. En Es Er Aslan
  11. Erkan Tekkeşintekin
  12. Fatih Gümüş
  13. Fatma Aras
  14. Hamide Lermioğlu
  15. İsmail Çalık
  16. İsmail Kavak
  17. Mehmet Kılıç
  18. Metin Çiçek
  19. Metin Kurubal
  20. Muaz Esat Maman
  21. Mustafa Keleş
  22. Özgür Altuntaş
  23. Özkan Varol
  24. Reyhan Kansu
  25. Sabriye Duysak
  26. Seda Dilara Onur
  27. Süleyman Genç
  28. Şenel Korkmaz
  29. Taşkın Şahin
  30. Yunus Emre Özbek

İsimlerle daha detaylı bilgi için aşağıdaki görselden faydalanabilirsiniz.

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AK Parti Pendik Yedek Yönetim Kurulu Üye Listesi

  1. Dinçer Turan
  2. Hakan Karkın
  3. Mehmet Aydoğmuş
  4. Muharrem Çetiner
  5. Sönmez Gülpolat
  6. Saliha Aylin Yılmaz
  7. Ertuğrul Süt
  8. Esra Sesli
  9. Murat Şen
  10. Hatice Kübra Karadeniz
  11. Ali Sam Et Fuçu
  12. Sinan Gültekin
  13. Alican Şevki Özkaya
  14. Bahtiyar Yüksel
  15. Cevdet Aslan

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AK Parti Pendik ilçe başkanı Özer Sarıkaya kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne mezunudur?Özer Sarıkaya kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne mezunudur?

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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