AK Parti Pendik ilçe yönetimi belli oldu! İşte Ak Parti Pendik’i yerelde 2029’a taşıyacak AK Kadro!

Geçtiğimiz aylarda AK parti Pendik ilçe başkanı Ali Şirin'in şok bir kararla kendi isteği ile istifa etmesinden sonra Pendik ilçe başkanlığı için pek çok isim konuşulmuştu.

Yapılan temayül yoklamalarının ardından AK Parti Genel Merkezi’nin de onayıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, ilçe başkanlığı görevine AK Parti Pendik Meclis üyesi Özer Sarıkaya’nın getirildiğini eski adı Twitter olan X’te duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Pendik kamuoyu 31 Mart 204 yerel seçimleri öncesi Özer Sarıkaya’nın ilçe yönetim kurulu listesinin nasıl oluşacağını merakla bekliyordu.

Bölge Gündem Haber AK Parti kaynaklarından Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul milletvekili Halis Dalkılıç tarafından imzalı Özer Sarıkaya’nın yeni ilçe yönetim listesine ulaştı.

İşte AK Parti’yi yerelde 2029 hayallerine taşıyacak o kadro şu şekilde oluştu:

Özer Sarıkaya Adem Özel Akın Böbür Ali Demir Ayşe Yücesan Bayram Coşkun Deniz Aktürk Deniz Bayraktar Emin Koca En Es Er Aslan Erkan Tekkeşintekin Fatih Gümüş Fatma Aras Hamide Lermioğlu İsmail Çalık İsmail Kavak Mehmet Kılıç Metin Çiçek Metin Kurubal Muaz Esat Maman Mustafa Keleş Özgür Altuntaş Özkan Varol Reyhan Kansu Sabriye Duysak Seda Dilara Onur Süleyman Genç Şenel Korkmaz Taşkın Şahin Yunus Emre Özbek

İsimlerle daha detaylı bilgi için aşağıdaki görselden faydalanabilirsiniz.

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AK Parti Pendik Yedek Yönetim Kurulu Üye Listesi

Dinçer Turan Hakan Karkın Mehmet Aydoğmuş Muharrem Çetiner Sönmez Gülpolat Saliha Aylin Yılmaz Ertuğrul Süt Esra Sesli Murat Şen Hatice Kübra Karadeniz Ali Sam Et Fuçu Sinan Gültekin Alican Şevki Özkaya Bahtiyar Yüksel Cevdet Aslan

AK Parti Pendik ilçe başkanı Özer Sarıkaya oldu

Özer Sarıkaya kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne mezunudur?