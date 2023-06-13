AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi

14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti seçmenine hakaret eden ve tehditler savuran oyuncu Yunus Günçe'nin 22 Haziran'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sergilenmesi planlanan tiyatro gösterisi iptal edildi.

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14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti seçmenine hakaret eden ve tehditler savuran oyuncu Yunus Günçe'nin 22 Haziran'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sergilenmesi planlanan tiyatro gösterisi iptal edildi.

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14 Mayıs seçim döneminde AK Parti seçmenine ağır hakaretlerde bulunan ve tehditler savuran oyuncu Yunus Günçe'nin 22 Haziran'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunu sergilemesine vatandaşlardan tepki geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sosyal medyada çağrıda bulunan vatandaşlar, kendilerine hakaretlerde bulunan Yunus Günçe'nin oynayacağı oyun için tiyatro salonunu kiralanmaması gerektiğini söyledi. Tepkiler üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söz konusu oyun için sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.

"Şirketle yapılan sözleşme iptal edilmiştir"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "22 Haziran tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde özel bir şirket tarafından kiralama yöntemiyle sahnelenmesi düşünülen söz konusu oyun için şirketle yapılan sözleşme iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

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"15 Mayıs sabahı alayınız resmen çöpsünüz"

AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe yayınladığı videoda, "Troller, Alman futbolcular. Bence siz kendinize başka işler bakın. Başka kariyerler planlayın çünkü artık buradan size ekmek çıkmaz. Konu kapandı, iş bitti oğlum. Tabi matematik ortada. 15 Mayıs sabahı alayınız resmen çöpsünüz. Zaten çöpsünüz ya neyse. Yani ne yazarsanız yazın sonuca etki etmeyecek. Pazarda limon satabilirsiniz. Korsan taksi olun. Rusya ile fason penye işi yapın. Hepinize yeni kariyerlerinizde başarılar diliyorum troller" ifadelerini kullanarak ağza alınmayacak hakaretler etmişti.

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AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'te Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi

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