Diyarbakır'da Güney Koreli turist, sıcak karşılamanın etkisiyle Müslüman oldu

Müslüman olduğunu açıklayan Güney Koreli turist, Diyarbakır'da Ulu Cami'de Kelime-i Şehadet getirdi. Seojin Yun, Müslümanların yaşam tarzından etkilendiğini belirtti. Budist bir ailenin bireyi olduğunu söyleyen Yun, cami cemaatinin sıcakkanlılığıyla İslam'a olan ilgisinin arttığını ifade etti. Cami rehberi Yaser Aydın ise Yun'a İslam dini hakkında bilgiler içeren broşürler verdi ve Müslüman olmasında kolaylık sağlandığını dile getirdi.

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Ulu Cami’de yabancı turistlere verilen hizmet çerçevesinde birçok dilde rehberlik faaliyetini gerçekleştiren Aydın, Budist bir ailede büyüyen Seojin Yun’un İslam ile Ulu Cami'de tanıştığını söyleyerek, “Dün öğlen namazından önce Güney Kore’den gelen Seojin Yun isimli gezgin bir turist, Türkiye’yi keşfetmeye doğru yola çıktığını ifade etti. Bu anlamda Mezopotamya turunu da kendi programına eklemeyi düşündüğünü söylemişti.

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Tabii Mezopotamya’ya geldiği zaman ilk uğradığı yer Diyarbakır oluyor. Ulu Cami’de kendisiyle tanıştıktan sonra elimde bulunan İslami materyalleri hediye etmek istedim. Kendisi de saygılı bir şekilde kabul etti. Kendisi Budist bir ailede doğduğunu ve ailesinin Budist olduğunu ifade etti.

Ancak herhangi bir dinle ilgilenmediğini ama yakın tarihte bir tanrı inancının belirdiğini söyledi. Ben de tabii elimden geldiğince kainat ile alakalı, Kur’an-ı Kerim perspektifi ile Hazreti Muhammed’in örnek ahlakını anlatmaya başladım. Buradaki cami cemaati de aynı zamanda gayet sıcak karşıladı.

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Bana ‘Ben Müslümanların tavırlarını merak ediyordum’ diye söylemde bulunmuştu. Ben de kendisine İslam dinine girişinin Kelime-i Şehadet getirerek olabileceğini söyledim. İslam dininde namazdan önce temizliğin önemine vurgu yaptım. Daha sonra hep beraber Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu” dedi.

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