Camide skandal pozlar cezasız kaldı! İbadethane olduğunu bilmiyormuş!

Camide verilen skandal pozlar cezasız kaldı. Eda Taşpınar, camide verdiği uygunsuz pozların ardından ibadethane olduğunu bilmiyordum dedi ve mahkeme o pozlarda suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle ceza vermedi.

YAYINLAMA
Google News
Camide skandal pozlar cezasız kaldı! İbadethane olduğunu bilmiyormuş!

Tasarımcı Eda Taşpınar, Hristiyan geleneklerine uygun olarak yeni yıl kutlaması yaparken, tarihi Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin Hassa Camii adlı otelde kalmış ve burada yarı çıplak bir fotoğraf çektirmişti. Ardından bu fotoğrafı, "Sevgililerim, mutlu yıllar" ifadesiyle sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Taşpınar'ın Müslümanların kutsal mekanında gerçekleştirdiği bu saygısızlık büyük bir öfke ve tepki doğurdu. Tepkiler üzerine Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı ve 4 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Savunmasında, "Bu yerin bir ibadethane olduğunu bilmiyordum" şeklinde bir açıklama yaptı.

BU POZ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Açılan davanın ardından Eda Taşpınar hakkında ödül gibi bir karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, Taşpınar'ın ifadesiyle birlikte skandal pozların sosyal medya ve internet haber sitelerine yansıdığı ve kamuoyunda tepki gördüğü de yer aldı. Söz konusu paylaşımla ilgili resen soruşturma açıldığı ve CİMER'e de suç duyurularında bulunulduğu anlatılan kararda, Taşpınar'ın 4 Ocak'ta savcıya verdiği savunmasına yer verildi.

ee9oq-1686645133-1909.webp

Mahkeme, ilgili kanunun gerekçesi, şüphelinin savunması ve olayın değerlendirilmesi sonucunda suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İBADETHANE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Eda Taşpınar'ın savunması şu şekilde:

"Sosyal medya hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Sultanahmet’te bulunan otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane turist fotoğraf çekiniyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm. İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta bir uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm, özür dilerim. Bu fotoğrafları sosyal medyada yayınladıktan sonra yapılan paylaşımları görmem üzerine korktuğum için fotoğrafları kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim.”

Gelişen cep telefonu ve tablet teknolojisi ile beraber bir sektör haline gelen koruyucu kılıflar tehlike saçıyorGelişen cep telefonu ve tablet teknolojisi ile beraber bir sektör haline gelen koruyucu kılıflar tehlike saçıyor

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına darbe!FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına darbe!

Okulda hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadıOkulda hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı

İşverenler dikkat! Sallama çay tartışması pahalıya patladı!İşverenler dikkat! Sallama çay tartışması pahalıya patladı!

Kuvvetli Sağanak yağışın etkisiyle boğuşan Samsun'da Vali açıklama yaptıKuvvetli Sağanak yağışın etkisiyle boğuşan Samsun'da Vali açıklama yaptı

Markette çalan müziğe dayanamadı! Yaşlı kadın markette yaptığı dansla gençlere taş çıkarttı!Markette çalan müziğe dayanamadı! Yaşlı kadın markette yaptığı dansla gençlere taş çıkarttı!

Sinan Akçil'den bomba açıklama! Sanat dünyasının rezilliğini ortaya serdi, öyle ahlaksız teklifler aldım ki!Sinan Akçil'den bomba açıklama! Sanat dünyasının rezilliğini ortaya serdi, öyle ahlaksız teklifler aldım ki!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Toplumun huzur ve güvenliği için için çalışan Jandarma Teşkilatı 184. yılını kutluyor
Toplumun huzur ve güvenliği için için çalışan Jandarma Teşkilatı 184. yılını kutluyor
Gelişen cep telefonu ve tablet teknolojisi ile beraber bir sektör haline gelen koruyucu kılıflar tehlike saçıyor
Gelişen cep telefonu ve tablet teknolojisi ile beraber bir sektör haline gelen koruyucu kılıflar tehlike saçıyor
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına darbe!
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına darbe!
Erdoğan, Azerbaycan'da! Heyette Sinan Oğan detayı
Erdoğan, Azerbaycan'da! Heyette Sinan Oğan detayı
Son Haberler
Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!
Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!
Camide skandal pozlar cezasız kaldı! İbadethane olduğunu bilmiyormuş!
Camide skandal pozlar cezasız kaldı! İbadethane olduğunu bilmiyormuş!
Okulda hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı
Okulda hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı
İşverenler dikkat! Sallama çay tartışması pahalıya patladı!
İşverenler dikkat! Sallama çay tartışması pahalıya patladı!
Kuvvetli Sağanak yağışın etkisiyle boğuşan Samsun'da Vali açıklama yaptı
Kuvvetli Sağanak yağışın etkisiyle boğuşan Samsun'da Vali açıklama yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup toplantasında Millet İttifakına sert sözlerle yüklendi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup toplantasında Millet İttifakına sert sözlerle yüklendi
Çok Okunanlar
Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı
Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı
Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi
Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi
CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!
CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Emine Küçükali İYİ Parti'den istifa etti!
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Emine Küçükali İYİ Parti'den istifa etti!
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle konuştu, sosyal medya ayağa kalktı
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle konuştu, sosyal medya ayağa kalktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Emine Küçükali İYİ Parti'den istifa etti!
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Emine Küçükali İYİ Parti'den istifa etti!
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi