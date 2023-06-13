İşverenler dikkat! Sallama çay tartışması pahalıya patladı!

Merkez Kayapınar ilçesindeki özel hastanede çalışan Mehmet Kızıltaş, 2 yıl önce bir misafire "sallama" çay ikram ettiği gerekçesiyle yöneticisiyle tartıştı ve sonucunda işten çıkarıldı. Kızıltaş, haklarının iadesi için Diyarbakır 3. İş Mahkemesi'nde dava açtı.

Avukat Hanifi Kandemir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkilin Kızıltaş'ın 20 Haziran 2013 tarihinde davalı şirkette aşçı olarak çalışmaya başladığı ve iş akdinin 19 Ekim 2021 tarihinde sona erdiği belirtildi.

SALLAMA ÇAY FIRÇASI

Dilekçede, olay günü yöneticisinin çayın demli olmaması ve hazır sallama çay kullanılması nedeniyle Kızıltaş'ı azarladığı iddia edildi ve şu ifadelere yer verildi:

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"Müvekkil, yöneticiye gündüz talimat gereği demleme çay yapılmadığını söylemiştir. Buna rağmen müvekkil azarlanmasına ve iş akdinin feshedilmesi tehdidine rağmen hakaret ve fiziki müdahalede bulunmadan tepkisini göstermiştir. Böyle basit bir mevzu için çocuk gibi azarlanıp tahrik edilen müvekkilin iş akdi feshedilmiştir. Yasayla belirlenmiş herhangi bir iş akdinin feshi yokken bu şekilde iş akdinin feshedilmesi hukuka aykırıdır. Haksız şekilde işten çıkarılan müvekkilin işine dönmesi için işe iade davası açma mecburiyetimiz doğmuştur."

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Dilekçede, iş akdinin geçersizliğinin tespiti kararıyla birlikte İş Kanunu'nun 21. maddesi gereğince müvekkilin işe başlatılması talep edildi. İşe başlatılmaması durumunda ise müvekkile 8 aylık ücret tutarında tazminat ödenmesi istendi. Ayrıca, kesinleşene kadar çalıştırılmadığı süreler için müvekkile 4 aylık ücret talep edildi.

Davalı taraf ise verdiği dilekçede, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini, davayı mesnetsiz, gerçeğe aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun olarak nitelendirdi ve davanın reddedilmesini talep etti.

Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, Kızıltaş'ın açtığı davada işverenin 77.340 TL tazminat ödemesine karar verdi.

ŞİRKET HESABIMIZA PARAYI AKTARDI

Avukat Kandemir, müvekkilinin özel bir hastanede aşçı olarak çalışırken bir misafire "demleme" yerine "sallama" çay verdiği gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtti. Müvekkilin iş yerinde 8 yıl boyunca çalıştığını ve yapılan feshin ardından haklarını aramak için başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Kandemir, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İş mahkemesinde feshin haksız olduğunu belirterek, birtakım tazminat kalemleri için dava açtık. Yerel mahkeme yapılan feshin haksız olduğunu, gelen misafire demleme çay yerine sallama çay verilmesinin iş sözleşmesinin feshini sonucunu doğurmaması gerektiğini ve ölçülülük ilkesine de aykırı olduğunu belirtti. Müvekkiline boşta geçen süre ücreti ve başvurumuz üzerine noter vasıtasıyla işe başlatılmadığı için tazminata hükmetti. İşe iade davası sonucunda noter vasıtasıyla şirkete ihtar çektik. Şirket hesabımıza parayı aktardı. Fesih haksız olduğu için kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin açtığımız davamız devam ediyor."

İŞVERENLER İKİ KERE DÜŞÜNSÜN!

Bu kararı olumlu bulduklarını ifade eden Kandemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zira 8 yıllık bir işçinin çok basit bir sorundan kaynaklı iş sözleşmesinin feshedilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır. Yapılan fesihle eylem arasında bir orantı olmadığı net şekilde ortayı çıkmaktadır. İşverenin müvekkili olan işçiyi demleme çay mevzusundan kaynaklı olarak iş sözleşmesini feshetmesi ve akabinde yerel mahkemenin yapılan feshin haksız olduğunu ve hukuka aykırı olduğunu belirtmesi bizim için yerinde bir karardır.

Aynı zamanda Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi de verilen kararın doğru olduğu gerekçesiyle işveren vekillerinin istinaf başvurusunu reddetti. Bu karar bizim için emsal niteliği taşımaktadır. İşverenler iş sözleşmesini feshetmeden önce iki defa düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum."

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