Okulda hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı

Konya'da gece saatlerinde bir okula girerek toplam değeri 463 bin lira olan malzemeleri çalan 4 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin okula taksiyle geldikleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Haziran Salı günü merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesinde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde okula gelen okul yetkilileri hırsızlık olayını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

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OKULA HIRSIZLIK İÇİN TAKSİ İLE GELMİŞLER

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin gece 01.00 sıralarında okula ticari taksi ile geldiklerini ve sonrasında okula girerek özel öğrencilerin eğitimlerinde kullanılan müzik aleti, dikiş makinesi, bilgisayar gibi toplamda 463 bin liralık malzemeyi çaldıkları tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, olayın şüphelilerinin Saffet G. (26), Abdullah N.(27), Ali Osman K. (21), ve İbrahim T. (29) olduğunu tespit etti. Şüpheliler çalınan malzemelerin bir kısmı ile yakalayarak gözaltına aldı.

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ŞÜPHELİLERİN ÇALDIĞI MALZEMELER İŞ YERİNDEN ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde çaldıkları malzemelerin bir kısmını hurdacılık ve geri dönüşüm işi yapan Murat I., Sinan I., Muhammet D. ve Muaz M.'ye sattıklarını itiraf etti. Polis ekiplerince şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, okuldan çalınan malzemelerin yanı sıra daha önceden inşaatlardan çalınarak bu hurdacılara satılan malzemeler de bulunarak faili meçhul olan hırsızlık olayları da aydınlatılmış oldu. İş yerinden farklı hırsızlık olaylarından temin edilen 26 adet banyo bataryası, 2 adet su sayacı, 4 adet kolektör kalorifer vanası, 13 paket çeşitli marka ve renklere ait kablo, 185 adet 2 metre uzunluğunda alüminyum korkuluk ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden hırsızlık olayını gerçekleştiren Saffet G., Abdullah N., Ali Osman K. ve İbrahim T. sevk edilen adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan şüphelilerden Murat I., Sinan I., Muhammet D., ve Muaz M. hakkında ise "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçlarından işlem başlatıldı.

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