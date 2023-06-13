Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ortak basın açıklaması yaparak önemli konuları gözler önüne sürdüler

Heyetler arası görüşmenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda buluştu.

Erdoğan, milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, önce KKTC'ye ve sonra da Bakü'ye geldiklerini belirtti ve Aliyev'e gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Dünya çapında kıskanılan Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çeken Erdoğan, bu kardeşliğin en son Türkiye'deki deprem felaketinde nasıl desteklendiğini hatırlattı.

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Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak hissettiğini belirten Erdoğan, heyetlerin deprem bölgesine hemen ulaştığını ve bu desteği yaptıkları çalışmalarla gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, "Yüreği bizimle atan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Azerbaycan'a hoş geldiğiniz. Cumhurbaşkanlığına yeniden gelmeniz dolayısı ile bir kez daha tebrik ediyorum. Sizin liderliğinizde Türkiye büyük yol geçmiştir. Yaptığınız ziyaret Türkiye halkı tarafından yüksek kıymetlendiriliyor. Eminim ki bu seçimden sonra Türkiye Azerbaycan kardeşliğinde yeni ufuklar açılır. Bugün sizinle hem yapılmış hem yapılacak işler hakkında görüştük. Haberin Devamı Şuşa beyannamesinin 2. yıl dönümünü göreceğiz. Bu anlaşma ile Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik oldu. Şusa beyannamesi iş birliğinin resmi beyannamesi oldu. İkinci Karabağ Muharebesi'ne son noktayı koydu Şusa. Kardeş ülke Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ederim. Bugün müzakere edilen meseleler başında gelecek işler ele alındı. Harici siyasetteki faaliyet bölge için büyük önem taşıyor. Bölgenin gelişmesi, güvenliği açısından Türkiye Azerbaycan birliği büyük faktördür. Yapılacak işler bizim gücümüzü hem bölgede hem dünyada daha da artıracak. Hayata geçireceğimiz projeler bunu temin edecek. Enerji meselesinde sadece gaz değil yenilenen enerjileri de ele alıyoruz. Azerbaycan üzerinden giden yüklerin hacmi artacak. Zengazor dehlizinin açılması kaçınılmazdır. Bu koridorun açılması bütün ülkeler için yeni imkanlar açacak. Müzakere edilen meslelerden biri de eğitimdir."

"Başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır"

Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri daha da güçlendirmek için çaba sarf edeceklerini belirtti. Şuşa'da bir Başkonsolosluk açma konusunda istekli olduklarını ifade eden Erdoğan, bu durumun Ermenistan dahil tüm dünyaya önemli bir mesaj olacağını vurguladı. Ayrıca, Maarif Vakfı'nın Azerbaycan makamlarıyla işbirliği içinde eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ve önümüzdeki yıl yeni bir eğitim kampüsü açmayı planladıklarını belirtti. Hazar geçişli orta koridor ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının ele alınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuların kardeşleriyle yapılan görüşmelerde değerlendirilmesinin büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor

Türkiye ve Azerbaycan arasında kurulacak olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin çalışmalarına yönelik adımlar atılmaktadır. Bu konuda YÖK Başkanı da çalışmaları gözden geçirmiştir.

Enerji alanında da Avrupa'nın Türkiye üzerinden alacağı gaz konusunda endişeli olduklarını ve sürekli olarak taleplerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi ifade etmişizdir.

Savunma sanayiinde atılacak adımlar da büyük önem taşımaktadır. Ayrıca eğitim konusunda da üzerimize düşen görevler bulunmaktadır.

"Zengezur Konusunu Süratle Halledeceğiz"

"Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda iki önemli durumu bize kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Bu bağlantıların olması Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden olacaktır. Yol medeniyettir. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Yol yoksa hiçbir şey yok ve şu anda Azerbaycan'ın bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu konu yollardır. Bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın ne denli Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Biz bunları gördükçe iftihar ediyoruz. Nüfus o ülkenin gücüdür ve bu inançla birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşlerim iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz. "

Zengezur Koridoru Azerbaycan'ın yanı sıra Çin ve Orta Asya'yı, hatta Ermenistan ve Avrupa'yı birbirine daha rahat bağlama potansiyeline sahip sosyal, ekonomik, jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir proje olarak nitelendirilmektedir.

ENERJİ KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ve Türkiye arasındakı eenerji anlaşmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"En önemli adımlardan bir tanesi enerji. Yıllardır bu konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Bu konuda daha neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle, Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar. Bu konuda devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Enerji noktasında Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları gaz konusunda çok telaşlılar. Devamlı ricada bulunmaktalar. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

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