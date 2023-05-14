AK PARTİ Şırnak'tan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Şırnak Seçim sonuçları son durum!

Şırnak'ta oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar oyların sayılması için bekliyor. Bu kapsamda pek çok kişi “2023 AK PARTİ Şırnak'tan ne kadar oy aldı, Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nedir, kim önde” gibi sorulara yanıt arıyor. Bölge Gündem seçim özel sayfasında Şırnak Seçim sonuçları canlı olarak aktarıyor. İşte Ak Parti'nin Şırnak'taki oy oranı!

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AK PARTİ Şırnak'tan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Şırnak Seçim sonuçları son durum!

Yüksek seçim kurulunun seçim takvimi işlerken Şırnak seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın açıkladığı bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. Öte yandan Şırnak'ta oy verme işlemini tamamlayanlar AK PARTİ Şırnak'ta ne kadar oy aldı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Şırnak Seçim sonuçları nedir, Şırnak'ta Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı kazandı? diye araştırıyor.

AK PARTİ ŞIRNAK'TAN NE KADAR OY ALDI 14 MAYIS 2023 ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM!

AK PARTİ Şırnak'ta ne kadar oy aldı sorusunun cevabını Bölge Gündem Haber, seçim özel sayfasında bulabilirsiniz. Hemen seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıdaki kırmızı renkli bağlantıya tıklayın. Linkteki seçim sonuçları verileri İhlas Haber Ajansı tarafından resmi olarak alınmaktadır.

2023 Şırnak Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

2023 ŞIRNAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Bu sebeple Şırnak'ta hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy gittiğini de yine aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayarak Cumhurbaşkanlığı sonuç sayfamızda bulabilirsiniz.

2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

2023 SEÇİMLERİ ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ŞIRNAK KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN

14 Mayıs 2023 Şırnak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yasakların kaldırılmasıyla sandıkların açılmaya başlanmasıyla başlayacak. Bu kapsamda saat 18.00’dan YSK’dan gelecek açıklamaya göre hareket edilecek.

DİĞER İLLERİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Merak ettiğiniz illerin seçim sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.

AK Parti Bartın'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bartın Seçim sonuçları son durum!

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