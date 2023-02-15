AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: Elazığ afet bölgesi ilan edilecek! "10 bin TL'lik yardımlar hesaplara yatırılmaya başlandı"

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Deprem felaketi, atılacak adımlar ve gündemdeki konuların masaya yatırıldığı toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle.

Tek gündem maddemiz var o da deprem. Depremin ortaya çıkardığı bir sürü etkiyle mücadele edilmesi, koordine edilmesi gerekiyor. 10 il olarak dile getiriyorduk. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Elazığ 11. il olarak afet bölgesin olarak değerlendirilecektır. Bundan sonrası için 11 il olarak ifade edeceğiz. Adana'da bile 2. deprem çok güçlü bir şekilde hissettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu yas sonsuza kadar kalbimizde olacak.

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"SON 100 YILDA YAŞANAN EN BÜYÜK AFET İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sadece ülkedeki uzmanların değil dünyadaki önemli kurumların da değerlendirmesine göre bölgede son 100 yılda yaşanan en büyük afet ile karşı karşıyayız. AFAD, Emniyet, UMKE, Jandarma, yerel destek ekipleri, sivil toplum kuruluşları mücadele veriyor. Her türlü maddi manevi destek çabası gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 200 binden fazla vatandaşımız başka illere tahliye edilmiş oldu.

"SİYAHİ TARTIŞMALARIN PARÇASI OLMADIK"

Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaların parçası olmadık. Bunları not ediyoruz. Şimdiki önceliğimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmak. Kuşkusuz bu kadar büyük bir afet karşısında ki uluslararası yardım talebinde bulunduğumuz bir afet bu. Sahaya hakim olan asli şey koordinasyondur.

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10 BİN TL'LİK YARDIMLAR HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Deprem yardımları konusunda Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. 10 bin TL'lik yardımlar vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bunlar artarak devam edecek. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak.

SOSYAL MEDYA DEZENFORMASYONLARI

Depremin yıkıcı etkilerine bir de yıkıcı yalan haberler eklendi. 'Hatay'da baraj yıkıldı' gibi bir yalan ortaya atıldı. Hasarlı bir bina yıkılacak, çıkıp birisi diyor ki evraklar yakılacak. Oysaki evrakların hepsi dijital olarak kayıtlı. Böyle bir acının ortasında iç çatışma çıkarmaya çalışan vahşi yaklaşımlar görüldü.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR BAKANLIĞIMIZIN KORUMASI ALTINDA"

Bütün çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koruması altında. Hiçbiri sahipsiz değiller. Hastanelerde genç arkadaşlarımı gönüllü olmuş çocuklarla ilgileniyorlar. Çıkan haberler üzerine güvenlik güçleri hastanelerde tüm tedbirleri almış durumda.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMESİ GEREKİYOR"

Vatandaşların hasarlı olmayan binalara bile girmesine engel olacak deprem haberleri yayılıyor. Bilim insanlarının elinde depremi önceden söyleyecek bir veri yok. Elbette hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor.

Devletin bütün kurumlar, her kesimden sivil toplum örgütleri AFAD koordinasyonundaki çabalara destek verdiği sürece, kaynaklar doğru kullanılıyor. Burada çalışmaların afet ile mücadele konusundaki uzmanlaşmış kurumların yürütülmesinin öneminin altını bir kez daha çizmek isterim.