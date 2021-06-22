AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş Turkovac paylaşımı: Türkiye dünyanın vicdanı oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerli aşı TURKOVAC'ın Türk milleti ve insanlık için hayırlı olmasını diledi. Yerli aşı ile ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Çelik, yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yerli aşımız TURKOVAC milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olsun.

Allah herkese sağlık versin.

Bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sağlık malzemelerinin bazı ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerinden esirgendiği bir dönemde Türkiye dünyanın vicdanı oldu. İmkanları ölçüsünde her yere ulaştı. Şimdi de tüm insanlığa şifa için #TURKOVAC kendi insanımıza ve bu topraklardan tüm dünyaya ulaşacak."

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