AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'da paylaştı Ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nu hedef alan yazı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Trabzon vekilimiz Sayın Bahar Ayvazoglu ve ailesini hedef alan ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz. Söz konusu olan siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleştiri değil, kadına dönük şiddet ve iftiradır. Defalarca söyledik, aile meselesi her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmalıdır. Maalesef siyasi alanda ya da eleştiri çizgisinde durma yetenekleri olmayanlar aile kavramlarına saygısızca şiddet uygulamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Çelik, sz konusu olayın, bir siyasi tartışma ya da gazetecilik faaliyeti olarak eleştiri olmadığını ifade etti.

Çelik, "Ahlak dışı imalarla dolu, kuvvetle kınanması gereken ve bir kadının saygınlığını hedef alan bir şiddettir. Bu iftira ve şiddet girişimini mahkum ediyoruz. Bu iftiraya destek veren siyasiler sadece kendileri için bir utanç üretmiş oluyorlar. Kadınlara dönük iftira ve şiddete karşı durmak ilke meselesidir. İftiranın ve şiddetin sözcülüğünü yapmak ahlaksızlığın paydaşı olmaktır" ifadelerine yer verdi.

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