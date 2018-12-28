AK Parti Tuzla'da 3. kez Şadi Yazıcı ile “yola devam” dedi

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı kim olacak sorusunun yanıtı belli oldu. AK Parti, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı, üçüncü başkanlık dönemi için yeniden aday gösterdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala AK Parti İstanbul büyük şehir ve ilçe belediye başkanların 29 Aralık 2019 cumartesi günü Sinan Erdem spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacak.

u bağlamda İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için adı kesin gözüken Türkiye büyük millet başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanlığında bir araya gelerek ilçe belediye başkanlığı adayları üzerinde bir çalışma yapıldığı ve adayların belirlediği belirtiliyor.

Edindiğimiz bilgilere göre ismi belli olanlardan biride Tuzla.. Tuzla belediye başkanlığını görevinde bulunan Şadi Yazıcı’nın il başkanı Bayram Şenocak, tarafından arandığı ve üçüncü dönemde de AK Parti’nin Tuzla Belediye başkan adayı olduğu tebliği edildiği belirtildi.

Böylece, son 10 yılda Tuzla’da birçok yatırım yaparak Tuzlayı adeta marka kent haline getiren Şadi Yazıcı 3. kez AK Parti tarafından aday gösterilmiş oldu.

ŞADİ YAZICI KİMDİR?