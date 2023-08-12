AK Parti'de büyük değişim! 21 İl başkanı değişti!

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürerken 7 Ekim'de düzenlenecek olağanüstü kongre öncesi 21 il başkanının değişmesine karar verildi.

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AK Parti'de büyük değişim! 21 İl başkanı değişti!

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonuçlandı ve Türkiye'nin geleceği belirlendi.

Genel seçimlerin ardından gözler bu kez de yerel seçimlere çevrildi.

AK Parti ise seçimlere aylar kala çalışmalarına hız verdi.

Kongre tarihi: 7 Ekim

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda olağanüstü kongrenin tarihi 7 Ekim olarak kesinleştirildi.

Yalnızca ana kademe yenilenecek

Milliyet'in haberine göre, yerel seçimden önce düzenlenecek olağanüstü kongre ile birlikte AK Parti'nin yalnızca ana kademesi yenilenecek.

Bu çerçevede yerel seçimler öncesi AK Parti'de yenilenme sürüyor.

21 il başkanı değişti

MYK'da Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongreye yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı detaylı sunumda, il ve ilçe teşkilâtlarında yapılan revizyonu anlattı.

Belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden ayrılması talimatı kapsamında bugüne kadar 21 il başkanının yerine yeni isimlerin atandığına işaret eden Kandemir, il ve ilçe yöneticilerindeki değişimlerin süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim startının kongre ile verileceğini hatırlattığı toplantıda seçimler ile ilgili şu mesajı verdi:

Seçimlere daha çok çalışacağız. Mevcut ekonomik tabloyu oluşturan gerekçeleri halka iyi anlatmamız lazım. Belediye başkanlıkları için iyi adaylar belirlemeliyiz. Toplumda karşılığı olan, sevilen, doğru adaylar üzerinde duracağız.

Ekonomi programından taviz verilmeyecek

Toplantıda yerel seçimlere giderken yeni ekonomi programından çok taviz verilmeyeceği ancak özellikle memur ve emekli maaş zamları konusunun aralık ayı öncesi gündeme gelebileceği belirtildi.

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