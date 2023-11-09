AK Parti'de 31 Mart 2024 yerel seçim adaylık müracaatları için başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 30 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler öncesi adaylık başvurularının bugün başladığını açıkladı. Başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere şehirlerimizi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak istiyoruz. Aday müracaatları bugün başlıyor. 17 Kasım'a kadar devam edecek. Meclis üyesi, il genel meclisi üyeliği başvuruları da bugün başlayacak, 3 Aralık'a kadar devam edecek.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA

Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adaylığı yapılacak. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak.

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3 TON KAĞIT İSRAFI ÖNLENECEK

Bu dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı neredeyse minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık. 3 ton kağıt israfının önüne geçeceğiz. 19 Kasımdaki dijital temayül yoklamasında da 3 ton kağıt israfı önlenecek. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak. Seçim faturası bu sayede doğaya kesilmesin diye katkı sağlıyoruz.

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