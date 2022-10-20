AK Parti'den istifa etmişti! Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni partisini açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine hangi partiye geçeceği merak konusu olan Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı. Fakıbaba, Genel Başkan Meral Akşener'le görüşerek ikna olduğunu söyledi.

"İKİ KEZ GÖRÜŞTÜM İKNA OLDUM"

Fakıbaba şunları söyledi:

"Doğrudur. Söylemiyordum ama konuşulmaya başlayınca söyleyeyim. İYİ Parti’ye katılıyorum. Sıfırdan başlıyorum, İYİ Parti’ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım’la iki kez görüştüm ve ikna oldum..."

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ROZETİNİ AKŞENER TAKACAK

Öte yandan Akşener'in gelecek hafta yapılacak olan partisinin grup toplantısında Fakıbaba'nın parti rozetini takacağı belirtildi.

İSTİFA KARARINI BÖYLE AÇIKLADI

Fakıbaba istifa ettiğine yönelik açıklamasında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlaşıma uygun olmadan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi