AK Partili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak iddia! "Genel başkanlar aday olmayacak, Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı"

2023 yılında yapılacak olan seçimler için cumhurbaşkanı adayını belirlemeyen 6 muhalefet partisinde aday karmaşası sürüyor. Kamuoyunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın cumhurbaşkanı adayları arasında yer aldığı öne sürülmüştü. Tüm bu yaşananlar siyaset gündeminde konuşulmaya devam ederken AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU, HEM İMAMOĞLU HEM YAVAŞ’A KARŞI"

Tayyar, 6 muhalefet partisinin genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaması konusunda karar aldıklarını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunu iddia etti.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahurda muhabbet konusu olsun, duyduklarımı aktarayım. 6’lı masada genel başkanların aday olmaması kararlaştırılmış. Üzerinde mutabık kalınan bir isim yok. Kılıçdaroğlu, hem İmamoğlu hem Yavaş’a karşı. Kanaatime gelince. Döner dolaşır top Yavaş’ın ayağında kalır."

Sahurda muhabbet konusu olsun, duyduklarımı aktarayım.



6’lı masada genel başkanların aday olmaması kararlaştırılmış.



Üzerinde mutabık kalınan bir isim yok.



Kılıçdaroğlu, hem İmamoğlu hem Yavaş’a karşı.



Kanaatime gelince.



Döner dolaşır top Yavaş’ın ayağında kalır. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) April 10, 2022

KILIÇDAROĞLU, AÇIK AÇIK SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'te yaptığı açıklamada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevlerine devam edeceğini ifade ederek şunları söylemişti:

"Biz altı lider şu kararı aldık. Altı liderin belirlediği aday, tüm partilerin adayı olacaktır. Beraber belirleyeceğiz. Daha da ötesini söyleyeyim; adayımız, halkın adayı olacaktır. Dolayısıyla bir çatlak olmayacaktır. Altı liderin ortaklaştığı aday niçin çatlak yaratsın? Belediye başkanlarımız görevlerinin başındalar zaten. Biz bir karar daha aldık. Asla isim telaffuz edilmeyecek, bu konuda soru geldiğinde cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini anlatacağız."

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