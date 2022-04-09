Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu şoku! Cumhurbaşkanı adaylığı kapılarını yine kapattı: Belediye başkanlarımız görevlerinin başında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ten Tolga Şardan ve Gökçe Tahincioğlu'nun sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, kamuoyunda çokça konuşulan cumhurbaşkanı adayı için isim telaffuz etmezken ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık kapılarını kapattı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN MANSUR YAVAŞ ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu," Zafer Partisi, Cumhurbaşkanlığı’na Mansur Yavaş’ı aday gösterdi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz? Bunlar ittifakta çatlak yaratmaya, CHP içinde karmaşa yaratmaya dönük hamleler mi yoksa gerçekten Yavaş’ın seçimi kazanabileceği düşünüldüğü için mi bu açıklama yapıldı size göre?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İttifakımıza yönelik bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki öyle bile olsa, Millet İttifakı sağlam temeller üzerine, demokrasiyi inşa etmek üzere kurulmuş bir ittifaktır. Şunu söylemek isterim, Mansur Bey değerli belediye başkanlarımızdan biridir. 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi' denildiğinde akla, aday olarak bir CHP’linin gelmesi, bizi memnun ediyor. Burada kırmızı çizgimiz 6’lı masadır. Adayımıza, Millet İttifakı’nın liderleri karar verecek."

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI ÇATLAK YARATIR MI?

"CHP içinde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın adaylıkları ya da aday olmamaları bir çatlak yaratır mı? Siz her iki ismin görevlerinin başında olduklarını ve öyle kalması gerektiğini, belediye meclislerinde çoğunluğun AKP’de olması nedeniyle bu belediyelerin bırakılamayacağını söylemiştiniz. Bu görüşünüz sürüyor mu? Bu konudaki görüş ayrılıkları ittifakta bir çatlağa neden olur mu?" sorusunu cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının altı liderin ortak kararlıyla belirleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz altı lider şu kararı aldık. Altı liderin belirlediği aday, tüm partilerin adayı olacaktır. Beraber belirleyeceğiz. Daha da ötesini söyleyeyim; adayımız, halkın adayı olacaktır. Dolayısıyla bir çatlak olmayacaktır. Altı liderin ortaklaştığı aday niçin çatlak yaratsın? Belediye başkanlarımız görevlerinin başındalar zaten. Biz bir karar daha aldık. Asla isim telaffuz edilmeyecek, bu konuda soru geldiğinde cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini anlatacağız."

CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılıçdaroğlu adayın ne zaman belirleneceği sorusuna, "Yeri ve zamanı gelince belirleriz. Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, niye bize ısrarla soruluyor." şeklinde yanıt verdi.

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