Muhalefette cumhurbaşkanı adayı karmaşası! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yorum: Ekremciler, Kemalciler, Mansurcular diye gruplaşmalar olacak

2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olacağını deklare ederken muhalefet cephesinde ise adaylık için yarış yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için yanıp tutuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da Meral Akşener ve HDP'nin kendisine verdiği destekle aday olmayı bekliyor.

MANSUR YAVAŞ GÜNDEME GELDİ

Son günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ın aday olması konusunda yaptığı çağrı sonrası cumhurbaşkanı adayı karmaşası yeniden gözler önüne serildi.

"İSİMLERİ GEÇENLER, KENDİ ARALARINDA BİR REKABET İÇİNE GİRİYORLAR"

Muhalefette yaşanan gelişmeleri değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Muhalefetin adayını belirlemesinin vakti geldi de geçiyor bile.

Süreç uzadıkça...

Muhalefet kamuoyunun gözünde adayla ilgili beklenti çıtası, yükseğe, en yükseğe çıkmakta. “Süpermen” gibi bir şey umuluyor yani. Bu da hayal kırıklığı potansiyelini fena halde arttırıcı bir durum.

Süreç uzadıkça...

“Ekremciler”, “Mansurcular”, “Kemalciler” diye gruplaşmalar söz konusu olacak gibi... Aday bir an önce belirlenmezse bu bölünme, tabanda genişleyebilir ve kemikleşebilir. Bu da çok büyük olmasa bile bazı küçük tatsızlıklara yol açar.

Süreç uzadıkça...

Kemal Kılıçdaroğlu, bütün stratejisini “kendi tabanına adaylığını kabul ettirmek” üzerine kurmak durumunda kalıyor. Abartılı agresiflikler, lüzumsuz sertlikler... Hepsinin temel nedeni bu.

Süreç uzadıkça...

Aday olarak isimleri geçenler, kendi aralarında bir rekabet içine giriyorlar. Tabii ki açıktan bir rekabet değil bu, gizli bir rekabet. Ama gizli de olsa sonuçları itibarıyla yıpratıcı olabilir."

Dost acı söyler! Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu için olay yorum: Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememiş

Fatih Erbakan "Mansur Yavaş aday olamaz" diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Çağrımızı yapıyoruz, takdir Mansur Yavaş'ındır

Kimse bunu beklemiyordu! Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: "Benim de adayım..."

Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı tarifi ortalığı karıştırdı! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstü çizildi