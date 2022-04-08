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  3. Dost acı söyler! Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu için olay yorum: Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememiş

Dost acı söyler! Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu için olay yorum: Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememiş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçmesini Kemal Kılıçdaroğlu'nun çerçevesinden değerlendirerek," Ne kadar kampanya yapsa da... Ne kadar video çekse de... Ne kadar sertleşse de...Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememiş." dedi.

Dost acı söyler! Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu için olay yorum: Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememiş

2023 yılında yapılacak olan seçimler için adayını belirlemeyen muhalefet cephesinde ismi en çok dillendirilmeye başlayan isim Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın adaylık konusunda Mansur Yavaş'ın isminin öne atması bir anda gündemi değiştirdi.

Dost acı söyler! Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu için olay yorum: Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememiş

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU CEPHESİ ŞOK YAŞADI

Bu durum cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan  Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde şok etkisi yaratırken son durumu kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu açısından son yaşananları değerlendirdi. 

Dost acı söyler! Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu için olay yorum: Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememiş

"KISA VE ACISIZ HAKİKAT BUDUR"

Ahmet Hakan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şu son Mansur Yavaş bombasının fırlatılmasından sonra yaşanan tartışmalara şöyle bir baktığımda çıkardığım sonuç şudur:

Kemal Kılıçdaroğlu...

Ne kadar uğraşsa da... Ne kadar didinse de...
Ne kadar kampanya yapsa da... Ne kadar video çekse de... Ne kadar sertleşse de...

Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememiş.

Üzgünüm.

Kısa ve acısız hakikat budur."

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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