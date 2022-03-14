Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı tarifi ortalığı karıştırdı! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstü çizildi

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan seçimler şimdiden Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağını kamuoyu ve Türkiye bilirken, Millet İttifakı'nda ise aday karmaşası yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adı dillendiriliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞILAR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına üstü kapalı açıklamalarla karşı çıktıklarını ifade ediyorlar.

AKŞENER HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

İttifakın önemli partisi olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in son açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylık hayallerini suya düşürebilir.

Köşe yazısında Akşener'in açıklamalarını değerlendiren Abdulkadir Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Akşener, 'Biz Cumhurbaşkanlığı’na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz, derleyici toparlayıcı... Bu ülkede herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz' dedi.

Oysa Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının siyasetten gelme olmasını, devleti bilmesi gerektiğini söylemişti. Oysa Akşener, “isimsiz” bir cumhurbaşkanı adayı önerdi.

İTTİFAK SAĞLANAMIYOR

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortaklarının ortak aday göstermesi koşuluyla aday olmak isteyeceğini söylemişti. Akşener’in açıklamasına, Temel Karamollaoğlu’nun itirazına, Ahmet Davutoğlu’nun beyanlarına bakınca Kılıçdaroğlu ismi üzerinde ittifak olmadığını rahatça söyleyebiliriz.

Demem o ki The Economist bu manşeti atarken biraz acele etmiş.

İMAMOĞLU’NU ÇİZDİ Mİ?

Akşener’in bu hamlesi iki tarafı keskin bıçak gibi. Nasıl? Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih ilan eden Meral Akşener’in güçlü desteği biliniyordu. Ancak bu “isimsiz aday” tarifi İmamoğlu’na da uymuyor. Akşener’in bu açıklamasını görünce yoksa İmamoğlu’nu da çizdi mi diye düşünmekten kendimi alamadım. Çünkü Meral Akşener’in isimsiz cumhurbaşkanı adayı tarifi ile yeni bir durum ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılmayacağına inandığı için Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nu istemediği belli ama kimi istediği konusunda kafam karıştı."

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