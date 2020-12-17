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  3. AK Partili Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

AK Partili Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, hayatını kaybetti.

AK Partili Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Sabah gazetesinin haberine göre  Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya,  Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Gökkaya'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrendili.

31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti'den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula'nın "Sakin Kent" unvanlı Akyaka beldesinde uzun dönem  belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu. 

 

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

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Tayfun Altuntaş
Editör


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