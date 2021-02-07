AK Partili vekil trafik kazası geçirdi!

Çorum'un Sungurlu ilçesi Ocaklı kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Ordu'dan Ankara'ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞENEL YEDİYILDIZ KİMDİR?

Şenel Yediyıldız, Tokat İmam Hatip Okulunda devam eden eğitim hayatında daha sonra Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Eğitimini tamamladı. İlk görev yeri Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Karapınar Sağlık Ocağıdır.

Şenel Yediyıldız'ın detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Şenel Yediyıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında?