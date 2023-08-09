AK Parti'nin 4 aşamalı yerel seçim planı basına sızdı! İşte adım adım yapılacaklar!

2024 Yerel seçimleri içi geri sayım devam ederken seçim çalışmaları hızlandırılan AK Parti'de e 4 aşamalı bir yol haritası belirledi. Bu kapsamda il ve ilçe ziyaretleri yapılacak deprem bölgesine özel çalışmalar yapılacak. İşte detaylar.

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AK Parti'nin 4 aşamalı yerel seçim planı basına sızdı! İşte adım adım yapılacaklar!

AK Parti, yerel seçim çalışmaları için yol haritasını belirledi. İl teşkilatları sahada, yerel seçime yönelik çalışmalarına hız verdi. 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor.

Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor.

Yerel seçime 4 aşamalı planla gidilecek. İlk aşamada; Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.

Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.

İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.

Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.

Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Bölge için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.

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