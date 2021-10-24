Akçıllanma ne demek, TDK'ya göre Akçıllanma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçıllanma ne demek? Akçıllanma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akçıllanma kelimesi. Peki akçıllanma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akçıllanma nedir, akçıllanma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÇILLANMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçıllanma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akçıllanma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akçıllanmak durumu

