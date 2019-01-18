Akhisarspor - Beşiktaş maçında kural hatası! Peki şimdi ne olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken yaşanan mücadele kural hatasıyla sarsıldı. Kurala göre Süper Lig kulüpleri 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilir. Akhisarspor ise Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı futbolcu ile çıktı. Şimdi ne olacak?

AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KURAL HATASI

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadelede kural hatası olduğu ortaya çıktı.

Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçında kural hatası yaptı.

TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.

KASIMPAŞA DA AYNI İHLALİ YAPMIŞTI

2017'de Spor Toto Süper Lig'de oynanan Adanaspor - Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa'nın talimatlardan fazla yabancı oyuncu ile sahada olması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve hükmen mağlup sayılmıştı.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Futbol Müsabaka Talimalatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre, Akhisarspor maça fazla sayıda yabancı oyuncuyla çıktığı için Ege temsilcisi büyük ihtimalle hükmen mağlup ilan edilecek.

Maçın bitiş düdüğünden sonra maçın temsilcisi raporuna bu durumu yazacak. Yapılacak değerlendirme ve tespitlerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, sevk işlemini gerçekleştirecek. Daha sonra PFDK maçla ilgili kararını verecek.

KURAL NE DİYOR?

TFF Futbol Talimatnamesinde 22. maddede "Müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması..." yer alan ifadelere göre Akhisarspor'un hükmen 3-0 mağlup tescil edilmesi bekleniyor.