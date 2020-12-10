Akhisarspor'un yeni teknik adamı belli oldu. Yeşil-siyahlılar Mesut Dilsöz ile anlaştı. 53 yaşındaki teknik direktör son olarak 2020-2021 sezonunda Balıkesirspor'da görev yaparken 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.

Ligin 3. haftasında Cem Kavçak'ın başında olduğu Akhisarspor'a karşı Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da yeşil-siyahlılar 2-0 kazanmıştı. Dilsöz'ün bu hafta sonu oynanacak olan Altınordu mücadelesinde takımın başında olması bekleniyor.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile 2020-2021 sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. İmza Törenine Başkanımız Evren Özbey, yöneticilerimiz Serhat Özbey, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldılar. Akhisarspor Camiamıza hayırlısı olsun" denildi.

MESUT DİLSÖZ KİMDİR?

Mesut Dilsöz (d. 23 Haziran 1967, Bursa), Türk teknik direktör ve eski futbolcu. Futbolculuk kariyerinde defans pozisyonunda oynamıştır. Şu anda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Erdekspor'u çalıştırmaktadır.

Dilsöz, futbolculuk döneminde Balıkesirspor, Çaykur Rizespor ve Mustafakemalpaşaspor gibi takımlarda oynamış, son olarak Bursa'da kurulmuş bir amatör kulüp olan Batı Trakya'da forma giymiştir. 2007 yılında Bandırmaspor'da antrenörlüğe başlamış, 2008 yılında Balıkesirspor'a antrenör olmuştur. Daha sonra, Balıkesirspor U-18 takımının teknik sorumluluğunu yapmıştır.

2010-11 sezonunda, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'un, dönemin teknik direktörü Selahaddin Dinçel ile yolları ayırması üzerine, geçici olarak A takımın başına getirilmiştir. Kulüp yönetimi, birkaç maç takımın başında sahaya çıkan Dilsöz ile devam kararı almıştır. 2012-13 sezonu devam ederken, Dilsöz istifa etmiştir. 2014-15 sezonu öncesinde Bölgesel Amatör Lig 8. Grup takımlarından Erdekspor'un başına geçmiştir.