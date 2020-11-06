Akıl almaz olay! 64 yaşındaki kadının kahvesine uyuşturucu koyup tecavüz ettiler

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş'a 2 kişi tarafından kahvesine uyuşturucu hap koyarak tecavüz edildi. Oğlu tarafından evde ölü bulunan kadına yapılan otopsi de kadının zehirlenerek öldüğü belirtildi. Zafer K. ve Resul K. isimli kişiler de tutuklanarak adliyeye sevk edildi.