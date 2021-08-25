Masterchef ispanyol omleti nasıl yapılır? | İspanyol omleti arifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef hangi takım kazandı? | Masterchef potaya kim gitti? 25 Ağustos 2021 ÇarşambaSon dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Destek verebilirizMeteoroloji'den flaş uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyorÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Ağustos 2021 Çarşamba | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıAkılalmaz olay! Kondom yerine yapıştırıcı kullanan genç yaşamını yitirdiSon dakika | Tepki gösterdi! Bakan Koca'dan 'aşı olmadığı' iddialarına sert yanıtMSB açıkladı: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: "Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz"Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Ünlü doktor açıkladı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Akılalmaz olay! Kondom yerine yapıştırıcı kullanan genç yaşamını yitirdi

Akılalmaz olay! Kondom yerine yapıştırıcı kullanan genç yaşamını yitirdi

Akılalmaz olay, Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana geldi. Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan Salman Mirza hayatını kaybetti.

Akılalmaz olay! Kondom yerine yapıştırıcı kullanan genç yaşamını yitirdi

Eski nişanlısı ile Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bulunan otele giden Salman Mirza isimli genç,  üzerinde prezervatif olmadığı için endüstriyel kaplama ve dekorasyonlarda kullanılan bir çeşit yapıştırıcı olan epoksi reçineyi cinsel organına sürdü. Times of India'da yer alan haberde kadının ismine yer verilmezken, Salman Mirza'nın ertesi gün, Firuz Şaik adlı bir tanıdığı tarafından, bir apartmanın yakınındaki çalılıklarda, bilinci kapalı halde bulunduğu aktarıldı. Şaik, genç adamı hastaneye götürdü.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan Salman Mirza hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hafta başında yaptığı açıklamada, ilk belirlemeye göre Mirza’nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre yaşlı anne-babası ve iki kız kardeşine bakmak amacıyla ailenin ekmek parası kazanan tek ferdi olan Mirza’nın yakınları, reçineyi eski nişanlısının sürdüğünü söyledi.

Adli tıp raporunun beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT