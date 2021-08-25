Akılalmaz olay! Kondom yerine yapıştırıcı kullanan genç yaşamını yitirdi

Eski nişanlısı ile Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bulunan otele giden Salman Mirza isimli genç, üzerinde prezervatif olmadığı için endüstriyel kaplama ve dekorasyonlarda kullanılan bir çeşit yapıştırıcı olan epoksi reçineyi cinsel organına sürdü. Times of India'da yer alan haberde kadının ismine yer verilmezken, Salman Mirza'nın ertesi gün, Firuz Şaik adlı bir tanıdığı tarafından, bir apartmanın yakınındaki çalılıklarda, bilinci kapalı halde bulunduğu aktarıldı. Şaik, genç adamı hastaneye götürdü.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan Salman Mirza hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hafta başında yaptığı açıklamada, ilk belirlemeye göre Mirza’nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre yaşlı anne-babası ve iki kız kardeşine bakmak amacıyla ailenin ekmek parası kazanan tek ferdi olan Mirza’nın yakınları, reçineyi eski nişanlısının sürdüğünü söyledi.

Adli tıp raporunun beklendiği bilgisi paylaşıldı.