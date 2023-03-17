Akıllara durgunluk veren olay: 6 yıllık eşi kardeşi çıktı

Sosyal medya uygulaması Reddit'teki bir kullanıcı, böbrek rahatsızlığı nedeniyle eşine dönür olmak istedi. Test yaptıran adam, eşiyle büyük oranda uyumlu çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Adam, eşinin kardeşi olduğunu öğrendi.

Melahat Ersoy
Editör
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Akıllara durgunluk veren olay: 6 yıllık eşi kardeşi çıktı

Sosyal medya uygulaması Reddit'te bir kullanıcının yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. İsmini vermeyen bir kişi 6 yıllık eşinin sağlık sorunu nedeniyle böbrek nakline ihtiyacı olduğunu belirterek, "Karım, oğlumuz doğduktan hemen sonra hastalandı. Doktorlar acilen Böbrek Nakli yapılmasını söyleyince tüm akrabaları ile iletişime geçtik ancak uygun bir donör bir türlü bulamadık" dedi.

TEST YAPTIRDI

Eşine böbreğini vermek isteyen kişi, yaptırdığı test sonucunda şoke oldu. Doktorların kendisini aradığını ifade eden adam, "Doktor HLA doku testi sonuçlarından elde edilen bazı bilgiler nedeniyle ek testler yapmak istediğine dair bir şeyler söyledi. Fazla düşünmedim ve kabul ettim. Ancak gerçeği öğrenince şoke oldum" ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR ŞOKE ETTİ

Doktorlar test sonuçlarına göre adamın karısıyla anormal derecede yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip olduğunu, bu durumun anormal bir şey olduğunu ifade etti.

ALDIĞI CEVAP KAN DONDURDU

Karı koca arasındaki eşleşme durumunun nadir olduğunu bilen adam sonuçların ne anlama geldiğini sordu. Doktorlar, ancak kardeşlerin bu kadar büyük oranda eşleşme gösterebileceğini açıkladı ve karısının genetik olarak akrabası, büyük ihtimalle de kardeşi olduğunu belirttiler.

"ŞAKA YAPMIYORUM"

Olayın aktörü adam, "Şaka yapmıyorum karımla akrabayız. Bu durumla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Belki bu yanlış olabilir ama sonuçta o benim çocuklarımın annesi" dedi.

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