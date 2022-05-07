Akıntı Bilimsel ne demek, TDK'ya göre Akıntı Bilimsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akıntı bilimsel ne demek? Akıntı bilimsel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akıntı bilimsel kelimesi. Peki akıntı bilimsel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akıntı bilimsel nedir, akıntı bilimsel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKINTI BİLİMSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akıntı bilimsel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akıntı bilimsel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıntı bilimi ile ilgili

