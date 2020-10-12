Kan donduran olay! İhanetten şüphelendi eşinin kafasını kesip karakola gittiMasterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | Masterchef kaptan kim oldu 12 EkimÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 12 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiAKOM duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyorOn Numara çekiliş sonuçları 12 Ekim 2020 (MPİ)Rakı fiyatları 2020 ne kadar? Rakı fiyatları güncel listeSüper Lig kulüplerinden Hatay için destek paylaşımları!Skolyoz nedir, tedavisi var mı? Skolyoz nasıl önlenir?Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Muhittin Böcek uyandırıldı mı? Hastaneden iddialara ilişkin açıklama yapıldı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AKOM duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

AKOM duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada 13 Ekim Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

AKOM duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama yapıldı.

13 Ekim Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilen AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

 "İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" 

AKOM duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

AKOM duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT