AKOM duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada 13 Ekim Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama yapıldı.
13 Ekim Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilen AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor"