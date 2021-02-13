Akşam namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara başlığı şu sıralar internette vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da Ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Miraç Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

AKŞAM NAMAZI KAÇTA?

İSTANBUL

İstanbul'da akşam namazı, 13 Şubat Cumartesi günü 18.42 olarak açıklandı. Bu kapsamda, akşam namazının ardından Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirecekler.

İmsak _ 06:29

Güneş _ 07:54

Öğle _ 13:23

İkindi _ 16:14

Akşam _ 18:42

Yatsı _ 20:03

İZMİR

İzmir'de akşam namazı, 13 Şubat Cumartesi günü, saat 18.54'de yapılacak.

İmsak _ 06:29

Güneş _ 07:54

Öğle _ 13:23

İkindi _ 16:14

Akşam _ 18:42

Yatsı _ 20:03

ANKARA

Ankara'da ise iftar vakti ve akşam ezanı saati 18.29 olacak.

İmsak _ 06:13

Güneş _ 07:37

Öğle _ 13:08

İkindi _ 16:01

Akşam _ 18:29

Yatsı _ 19:47

ÜÇ AYLARDA ÇEKILECEK TEBIHLER NELERDIR?

Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.