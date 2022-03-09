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  3. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ayçiçek yağı stokçularının depolarını patlattı! Öyle bir insanlık dersi verdi ki! "Akşama kadar hepsini eriteceksin!"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ayçiçek yağı stokçularının depolarını patlattı! Öyle bir insanlık dersi verdi ki! "Akşama kadar hepsini eriteceksin!"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bir marketin ayçiçek yağı stoklarını kontrol etti. Yaşadığı hayal kırıklığıyla birlikte market personeline insanlık dersi veren Aydoğdu, adilliğiyle gönülleri fethetti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ayçiçek stokçularını depolarında ansızın ziyaret etti. Gördüğü yağ deposu karşısında sinirlerine hakim olamayan Aydoğdu, stokçulara insanlık dersi verdi. Akşam saatlerine kadar stoklanan bin 500 ayçiçek yağının satılacağına dair söz isteyen Aydoğdu, Türk halkına yerleştirilmek istenen kıtlık bilincinin yersiz olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ay çiçek yağı stokçularının depolarını patlattı! Öyle bir insanlık dersi verdi ki! Akşama kadar hepsini eriteceksin!

"AKŞAMA KADAR ERİTECEKSİN"

Market personeliyle birlikte stok yapılan depoya inerek, orada inceleme gerçekleştiren Vali Aydoğdu, yaklaşık bin 500 adet ayçiçek yağı stokuyla karşılaşınca, personele "Akşama kadar bu stokları tüketiciye satacaksın, hepsini eriteceksin. Siz de bu vatanın evladısınız, bak bir sürü vatandaş bekliyor. Burada tüm Aksaray'ı doyuracak yağ var." şeklinde konuşan Aydoğdu, çalışkanlığı ve adilliğiyle sosyal medyada gündem oldu. 

Günlerdir bakanların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yağımız değil, oyunları bitmedi" cümlesinin somut örneği de gözler önüne serildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ay çiçek yağı stokçularının depolarını patlattı! Öyle bir insanlık dersi verdi ki! Akşama kadar hepsini eriteceksin!Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ay çiçek yağı stokçularının depolarını patlattı! Öyle bir insanlık dersi verdi ki! Akşama kadar hepsini eriteceksin!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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