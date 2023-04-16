Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala İYİ Parti düşen oylarını toparlamaya çalışmak için çok agresif davranış ve açıklamalarına devam ediyor. Kaybettiği seçmeni geri alabilmek için cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert muhalefet etmekten geri durmayan Akşener daha da ileri giderek haddini aşarak seçim sonrası seçimi kazandıklarında Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız diyerek göz dağı veren açıklama yapması tepkilere yol açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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AKŞENER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEHDİT ETTİ

Uzun süredir devam eden yargılama tehditlerinin dozunu artıran Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek adil davranacaklarını söyledi.

DÜŞEN OYLARINI GERİ ALMAK İÇİN ERDOĞANI TEHDİT ETTİ

"Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs’tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz."