17 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın dur durak bilmiyor! Yükseldikçe yükseliyor! İşte altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Son dönemlerde yaşanan piyasalardaki hareketlilik sonrası vatandaşın gözü kulağı piyasalardan ayrılmıyor. Son dönemlerde ABD'de yaşanan bankacılık krizi ve 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşması piyasaları bir hayli dalgalandırdı. ABD'de enflasyonun açıklanması sonrası bu dalgalanma yerini yükselmeye bırakarak altın tarihi rekorunu kırdı. İşte 17 Nisan 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

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17 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın dur durak bilmiyor! Yükseldikçe yükseliyor! İşte altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Altın son dönemlerde Amerika'da yaşanan bankacılık krizi ve enflasyonun açıklanmasının ardından tarihi rekorunu kırdı. Dolar ve Euro'da da dalgalanmalar yaşanırken yukarı yönlü eğilim gösteren piyasalar vatandaşları bilinmezliğe sürüklüyor. 14 Mayıs'a Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine de adım adım yaklaşırken piyasalar git gide hareketliliğini arttırmaya devam ediyor. İşte 17 Nisan 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

17 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın dur durak bilmiyor! Yükseldikçe yükseliyor! İşte altın, Euro ve Dolar fiyatları...

SERBEST PİYASADA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,36 TL, satış fiyatı 19,40 TL

Euro alış fiyatı 21,29, satış fiyatı 21,37 TL

İngiliz Sterlin 24,05 TL, satış fiyatı 24,20 TL

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı,1.260,77 TL, satış fiyatı 1.261,02 TL

Altın ONS alış fiyatı 2 bin 09 TL, satış fiyatı 2 bin 10 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 610 TL, satış fiyatı 8 bin 763 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 317 TL, satış fiyatı 4 bin 397 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 138 TL, satış fiyatı 2 bin 178 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 479 TL, satış fiyatı ise 8 bin 649 TL oldu.

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