Bakan Varank gençleri Togg’a bindirdi olanlar oldu, gençlerin hali görülmeye değerdi

Togg'a binen gençlere "Sizin uçaklar kaç kilometre ile kalkış yapıyor. İvmelenmesi nasıl?" diye sordu. Gençlerin cevap vermesine imkan vermeden gaza basan Bakan Varank, büyük heyecan yaşanmasına sebep oldu.

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Bakan Varank gençleri Togg’a bindirdi olanlar oldu, gençlerin hali görülmeye değerdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, gençlere Togg sürüşü gerçekleştirerek ile heyecan dolu anlar yaşattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da katıldığı TEKNOFEST etkinliğinde, Zafer UAV Takımı eşliğinde yerli otomobil Togg ile heyecan dolu bir sürüş testi yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazını Bakan Varank ile test eden gençler, yaşadıklarına inanamadı. Bakan Varank, Togg'a binen gençlere "Sizin uçaklar kaç kilometre ile kalkış yapıyor. İvmelenmesi nasıl?" diye sordu. Gençlerin cevap vermesine imkan vermeden gaza basan Bakan Varank, büyük heyecan yaşanmasına sebep oldu.

Bakan Varank gençleri Togg’a indirdi olanlar oldu, gençlerin hali görülmeye değerdi

TOGG'A BİNEN GENÇLERİN HEYECANI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Bakan Varank, kendisine şaka yaptığını söyleyen gençlere akıllı cihazın bilinmeyen bir özelliğini daha gösterdi. Elektrikli araç olduğu için aks mesafeleri tekerleklerin dönüşlerini iyi hazırladığını belirten Bakan Varank, oldukları yerde tekerleri kaydırmadan uzun süre dönüş gerçekleştirdi.

"BU ARACI YAPMAK İÇİN BİZ NELER ÇEKTİK"

Başı dönen gençlere araç ile ilgili düşüncelerini soran Bakan Varank, "Bu aracı kim alacak diyorlardı. Biri kim beğenir. Bunun yurt dışında üretildiğini söylediler. Bu aracı yapmak için biz neler çektik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesini koydu. "Türkiye'nin kendi otomobili olması lazım" dedi. İşte bu araç ortaya çıktı" diye konuştu.

Bakan Varank gençleri Togg’a indirdi olanlar oldu, gençlerin hali görülmeye değerdi

"MİS GİBİ OLMUŞ. BEN HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE HIZLI BİR KALKIŞ GÖRDÜM"

Araçtaki gençler ise, "Mis gibi olmuş. Ben hayatımda ilk defa böyle hızlı bir kalkış gördüm. Bambaşka bir duygu denenmesi gereken bir deneyim" dedi.

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