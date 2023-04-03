İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi!

İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Erdoğan'a Beştepe'de teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG teslimi için ilk açıklamalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Togg'u bugünden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum."

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"İLK GÜN TOGG SİPARİŞ REKORLARI KIRDI"

Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

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"YOLUN DA BAHTIN DA AÇIK OLSUN DİYORUM TOGG"

Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi Togg'u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.

Konuşma sonrası Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan özel kamu bankalarının TOGG için kredi vereceğini ifade etti. Kullanımı kolay, virajları kolay alan ve ekonomik kullanım özelliği olduğunu belirtti. Ayrıca aracın plakasının 34 EE 2071 olduğuna muhabirler dikkat çekerek Erdoğan ise EE "hanımın ismi soy ismi diyerek vurguladı.

Birinci arabanın teslimatı Erdoğan'a teslim edilirken, İkincisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na , Üçüncü Özbekitsan Cumhurbaşkanı'na teslim edileceğini ifade etti.