İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi!

İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi.

YAYINLAMA
Google News

İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Erdoğan'a Beştepe'de teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG teslimi için ilk açıklamalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Togg'u bugünden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum."

"İLK GÜN TOGG SİPARİŞ REKORLARI KIRDI"

Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

"YOLUN DA BAHTIN DA AÇIK OLSUN DİYORUM TOGG"

Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi Togg'u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.

Konuşma sonrası Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan özel kamu bankalarının TOGG için kredi vereceğini ifade etti. Kullanımı kolay, virajları kolay alan ve ekonomik kullanım özelliği olduğunu belirtti. Ayrıca aracın plakasının 34 EE 2071 olduğuna muhabirler dikkat çekerek Erdoğan ise EE "hanımın ismi soy ismi diyerek vurguladı.

Birinci arabanın teslimatı Erdoğan'a teslim edilirken, İkincisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na , Üçüncü Özbekitsan Cumhurbaşkanı'na teslim edileceğini ifade etti.

2
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kartal riskli ilan edilen 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkıldı!
Kartal riskli ilan edilen 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkıldı!
AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!
AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Selçuk Bayraktar bir araya geldi! Savunma sanayi alanında iş birliği vurgulandı!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Selçuk Bayraktar bir araya geldi! Savunma sanayi alanında iş birliği vurgulandı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Son Haberler
Rustam Berzegov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Berzegov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rustam Berzegov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Berzegov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jassim Khamis Al Muraikhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassim Khamis Al Muraikhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jassim Khamis Al Muraikhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassim Khamis Al Muraikhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Blazanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Blazanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Blazanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Blazanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mladen Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mladen Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Hastalıkların tanısında ‘yapay zeka’ dönemi, nörolojik veya fiziksel sağlık sorunları tespit edilebiliyor
Hastalıkların tanısında ‘yapay zeka’ dönemi, nörolojik veya fiziksel sağlık sorunları tespit edilebiliyor
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Genç kızın vücudunda yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Genç kızın vücudunda yanıklar oluştu
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor