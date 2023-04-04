4 Nisan Salı 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum! Piyasalar zirveyi mi görüyor!

Nakit parası olan yatırımcılar en güvenilir limanı aramaya devam ederken piyasa araştırmaları da devam etmekte. Altın yatırımını seven vatandaşlarımız için altın piyasalarındaki yükseliş devam mı ediyor?, Dolar ve Euro yatırımcıları tercihini hangisinden yana kullanmalı. İşte 4 Nisan 2023 Salı Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum...

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4 Nisan Salı 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum! Piyasalar zirveyi mi görüyor!

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı her sabah duyurulan serbest piyasa ve altın kurlarında oluyor. En güvenli yatırım araçlarının hangisi olduğunu düşünen vatandaşlar yatırım araçlarının piyasalardaki son durumunu merak edip yatırımını ona göre yapmakta. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ve seçimin yaklaşması piyasaları bir hayli hareketlendirdi. İşte 4 Nisan 2023 Salı Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum...

4 Nisan Salı 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum! Piyasalar zirveyi mi görüyor!

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar 4 Nisan sabahı itibari ile 19,90'dan işlem görmeye başlarken,

Euro ise 20,90'dan işlem görüyor.

İngiliz Sterlini ise sabaha 23,00 ile işlem göremeye başladı.

4 Nisan Salı 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum! Piyasalar zirveyi mi görüyor!

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı Bin 22 TL,

Çeyrek altın 2 bin 31 TL

Yarım altın 4 bin 62,

Altın Ons bin 98,

Cumhuriyet Altını ise 8 bin 100 TL'den işlem görüyor.

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