Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!

Kadıköy'de Diyanet İşleri ve Müftülüğe bağlı bir Kur'an kursu ve aynı zamanda medrese olarak kullanılan binaya bir kadın tarafından saldırı düzenlendi. Camları kırılan binanın içinde bulunanlar ise korku ve panik içinde polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kadın ise el hareketi çekerek olay yerinden uzaklaştı.

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Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!

İstanbul Kadıköy'de Müftülüğe bağlı Rasmipaşa Kur'an Kursu'na saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren genç kadın "in aşağıya" diyerek ayaklarıyla camı kırdı. İçeride bulunan görevliler ise neye uğradığını şaşırdı. Camın perdesini yukarıya doğru kaldıran görevlilere ise genç kadın el hareketinde bulunarak olay yerinden uzaklaştı.

"SEÇİMİ KAZANIRLARSA NELER OLACAĞININ FRAGMANI GİBİ"

Polis ekiplerine haber veren görevliler ise saldırganın şiddette bulunduğunu ve tekme attığını belirtti. Müftülüğe ve Diyanete bağlı resmi bir kurum olduğunu ifade eden görevli ise olay sonrası dışarıdan binanın görüntüsünü çekerken, "seçimi kazanırlarsa neler olacağının fragmanı gibi. Daha kazanmadan saldırmaya başladılar." dedi.

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