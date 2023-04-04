Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu! Kadıköy'de Diyanet İşleri ve Müftülüğe bağlı bir Kur'an kursu ve aynı zamanda medrese olarak kullanılan binaya bir kadın tarafından saldırı düzenlendi. Camları kırılan binanın içinde bulunanlar ise korku ve panik içinde polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kadın ise el hareketi çekerek olay yerinden uzaklaştı.