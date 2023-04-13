Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG'u eleştirenlere cevap: "TOGG çıktı, lal oldular!"

Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli ve milli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yollarda görünmeye başlandı. İlk siparişini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 2. siparişi Azerbaycan Cumhurbaşkanına ve 3. Siparişinde Özbekistan Cumhurbaşkanı'na teslim edildi. Dünya'dan büyük ilgi gören TOGG, muhalefetten ilgi görmedi aksine eleştirinin odağı haline geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise o eleştirilere cevap verdi.

Bakan Varank; “Biz 21 yıldır Türkiye’de siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse, onu tutmak için büyük mücadele veriyor. TOGG ile ilgili sözlerimizi verdik, başardık. 2019 yılında burada, Bilişim Vadisi’nde tanıttık. O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Su araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lal olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik. İşte aramızdaki fark bu. Biz Türkiye’de yapmanın derdindeyiz ama muhalefet, özellikle altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu yıkmanın derdinde. Biz hangi projeyi ilan ettiysek, ‘Yaptırmayız, biz bunu durduracağız’ dediler. Allah’ın izniyle bizim aziz milletimiz onlara bu fırsatı vermez. Türkiye’nin otomobilini nasıl yaptıysak, Türkiye’yi uzay yarışına nasıl soktuysak, Türkiye’nin en önemli alt yapılarını nasıl kazandırdıysak, bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı



