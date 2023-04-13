Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 km altında saat 16.26 sıralarında meydana geldi.

YAYINLAMA
Google News
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası uzmanlar bir yıl kadar sürebilecek artçı depremler hazır olunması gerektiğini ifade etmiş ve 6 Şubattan bu yana ise artçı depremler devam ediyor. Deprem bölgesinde bulunan 11 il arasında yerini alan Adıyaman'da ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN SALLANDI

Son olarak ise AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde derinliği 7 km olan ve saat 16.26'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir hasar olup olmadığı bilinmezken uzmanlar 7 büyüklüğündeki iki depremde hasar alan binaların artçı sarsıntılardan dolayı yıkılmasından endişe etmekte.

ANLIK DEPREMLERİ NAIL ÖĞRENİRİM?

Anlık deprem bilgilerini öğrenmek için Kandilli Rasathanesi Son Depremler linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Detaylar geliyor...

İlgili Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG'u eleştirenlere cevap: "TOGG çıktı, lal oldular!"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG'u eleştirenlere cevap: "TOGG çıktı, lal oldular!"
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
0
0
0
1
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
Son Haberler
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi
MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun