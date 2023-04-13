Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası uzmanlar bir yıl kadar sürebilecek artçı depremler hazır olunması gerektiğini ifade etmiş ve 6 Şubattan bu yana ise artçı depremler devam ediyor. Deprem bölgesinde bulunan 11 il arasında yerini alan Adıyaman'da ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN SALLANDI

Son olarak ise AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde derinliği 7 km olan ve saat 16.26'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir hasar olup olmadığı bilinmezken uzmanlar 7 büyüklüğündeki iki depremde hasar alan binaların artçı sarsıntılardan dolayı yıkılmasından endişe etmekte.

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