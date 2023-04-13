Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki bir metruk bina çöktü. Bina park halindeki araçların üstüne yıkılırken araç içindeki bir adam kurtarıldı.

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İstanbul Güngören Malazgirt Caddesi’nde kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina çöktü. Çöken bina araçların üzerine devrildi. Hasas burunlu köpekler ve dedektörlerle arama çalışmaları başladı.

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ENKAZ ALTINDA KALAN OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de molozların altında birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

KURTARILAN ADAM GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

4 aracın kullanılamaz hale geldiği araçtan molozların üzerine devrildiği aracın birinden sağ olarak kurtarılan adam gözyaşlarına boğuldu. Kurtarılan adam ise hastaneye kaldırıldı. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havdan görüntülendi.

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