Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalanmış ve mahkemeye ise Türkiye'ye iade edilmesini istemeyerek talepte bulunmuştu. Mahkeme bu talebi reddederek Türkiye'ye iadesine karar verdi.

YAYINLAMA
Google News
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemesinin Türkiye’ye iade edilme kararına itiraz eden Özer’in talebini karara bağladı. Mahkemenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyuruldu.

Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!


ÖZER KARARI TEMYİZ'E TAŞIMIŞTI

Özer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık’taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti.

MAHKEME TALEBİNİ REDDETTİ

Özer’in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve iade kararının onanmasına, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmişti. Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Özer'in iade kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu duyurulmuştu. Özer'in "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye’ye iade edilmesi isteniyor.

İlgili Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG'u eleştirenlere cevap: "TOGG çıktı, lal oldular!"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG'u eleştirenlere cevap: "TOGG çıktı, lal oldular!"
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
Son Haberler
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi
MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun