Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı! Hollanda da meclis binası bomba ihbarı nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde boşaltıldı. Aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders ise bombanın kendisine gönderildiğini iddia ederek ihbarda bulunduğunu söyledi.