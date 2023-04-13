Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan parlamento binası için yapılan bomba ihbarı sonrası acil çağrı yapıldı. Çok sayıda güvenlik güçlerinin bölgeye gönderilmesi sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı.
AŞIRI SAĞCI SİYASETÇİ "BOMBA BANA GÖNDERİLDİ" DEDİ
Hollana'da aşırı sağcı İslam düşmanı siyasetçi Geert Wilders sosyal medya hesabı twitterdan, "Bana gönderilen sahte bomba nedeniyle parlamento binası tahliye edildi." dedi. Parlamento binasına bomba imha ekiplerinin geldiği ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.